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11:27, 1 января 2025 года Семейные подвиги, завершенные стройки и победы благотворительности: чем хорошим запомнился 2024-й год на Орловщине Редакция сайта "Вести-Орел" подготовила свой топ событий, случившихся в регионе в прошлом году.



Фото: Ольга Супонева

Наступил новый 2025-й год. Все мы верим и надеемся, что он будет лучше прежнего. А чтобы было, с чем сравнивать, редакция сайта "Вести-Орел" подготовила свой топ хороших событий в регионе за минувший год – а их было немало. Давайте вспомним вместе.



СЕМЬЯ



Прошлый год в России был годом Семьи. Президент Владимир Путин весной заявил, что семьи с тремя и более детьми должны стать новым стандартом для страны. Кромчанка Галина Рожнова – мама сразу для 11 детей, за что и была удостоена звания "Мать-героиня". Оно отнесено к высшим государственным званиям.



Но и 11 детей – не предел. Светлана и Павел Кузьменко из Орла воспитывают 15 детей, 12 из них – приемные. Супруги познакомились почти 30 лет назад, родили троих своих детей, а после поняли, что любви и заботы у них хватит и на большую семью. Также награды от главы государства удостоилась семья Мещанкиных. Ее представили к ордену "Родительская слава". Александр Николаевич и Екатерина Геннадьевна воспитывают 10 детей.



А следующие супруги связали себя узами брака лишь в прошлом году. Местом свадьбы выбрали масштабную выставку "Россия". На Красную горку ее сыграла ливенская пара – Петр Ильницкий и Елена Иванилова, а чуть позже их примеру последовали Вячеслав Никулин и Анастасия Ларичкина. На молодоженах были традиционные орловские свадебные костюмы.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ



Третий год Россия ведет специальную военную операцию. Орловцы проявляют на передовой стойкость, героизм и мужество, за что удостаиваются госнаград. В частности, медалей "За Отвагу" удостоены зампред горсовета Орла Владимир Строев, а также Алексей Берсенев, Андрей Герасимов и Виталий Дмитриев.



Одновременно в регионе продолжается работа отрядов народной дружины "Бригада Катукова". Ее бойцы также участвуют в СВО. По состоянию на сентябрь, от "катуковцев" на передовой побывали 30 человек.Они также получают госнаграды. Например, 22-летний Дмитрий на Запорожском направлении брал опорный пункт противника, пять-семь километров нес раненого товарища до точки эвакуации и затем вернулся в бой. Награжден "орденом Мужества".Среди "катуковцев", побывавших на СВО, четыре кавалера ордена Мужества, дружинники задействованы на всех направлениях спецоперации.



На передовой находятся не только мужчины. Женщины не меньше вкладывают в победу. Орловчанка с позывным "Базука" спасает жизни солдат в зоне СВО Женщина добровольно уехала работать врачом в полевой госпиталь. Ее наградили памятной медалью за самоотверженность и патриотизм от областного Совета.



Также Орловщина в очередной раз откликнулась на беду соседей, когда ВСУ атаковали Курскую область в августе. Оперативно были развернуты пункты временного размещения, налажен сбор гуманитарной помощи. Орловцы начали предлагать курянам жилье. Командир отрядов народной дружины Орловской области "Бригада Катукова" Денис Орлов поселил у себя семью из Курска, а уроженец Корсаковского района Николай Хохлов отдавал свой дом семье с детьми. Также орловские зоозащитники организовали передержку для питомцев эвакуированных курян.



Не останавливается и сбор гуманитарной помощи. За время СВО орловские волонтеры наладили сбор и доставку всего самого необходимого – от продовольствия до спецоборудования. На данный момент область передала защитникам 5,5 тысячи тонн.



БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ



Мало кто не любит животных. Они скрашивают наш быт и не дают грустить. В прошлом году у нас были возможности порадоваться за четверолапых. Например, кошка Маруся из Орла стала мамой в зоне СВО. Она прибыла на фронт из пожарно-спасательной части МЧС России по Орловской области с особым заданием – ловить мышей в блиндажах бойцов и повышать настроение солдатам и офицерам. В июне стало известно, что у нее появились пять котят.

Братьям нашим меньшим всегда нужна защита. Даже если этих братьев иногда трудно назвать "меньшими". У семейной пары Михаила и Юлии Конюховых из Орловского округа четыре питомца: тигр, львица и два леопарда. Их спасли из неблагополучных передвижных зоопарков. А уж сколько животных за минувший год спасли сотрудники МЧС, не поддается подсчетам.



Одним из главных символов Орловской области является зубр. В регионе эти величественные животные обитают в национальном парке "Орловское полесье". Радует, что популяция этих краснокнижных исполинов растет. По состоянию на март прошлого года она перевалила за 700 особей.



РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО



В прошлом году в Орле и области завершилось несколько крупных строек.



5 марта состоялось открытие нового моста через реку Оку. Теперь для жителей деревни Тайное и других близлежащих населенных пунктов доступна новая переправа. Ее там ждали долгие годы. Старый мост был самостроем и в период весеннего половодья постоянно уходил под воду. Стоимость нового моста составила 318 миллионов рублей, а сдали его раньше срока.



Также весной в областной столице появилась новая точка притяжения – светомузыкальный фонтан на стрелке Оки и Орлика. Высота его струи – 35 метров, общая длина – 80 метров.



Ко дню города в областной столице открыли обновленные скверы Гуртьева и Дворянское гнездо. В последнем укрепили склоны и овраги, возвели ротонду и балюстраду, установили новые лестницы и освещение, оборудовали пешеходные и велодорожки. Неподалеку от ротонды появилась беседка. В сквере Гуртьева обновили тропиночную сеть, установили скамейки и новое освещение. Также здесь появилась подсветка объектов. Сквер Гуртьева благоустроили после его победы в голосовании. В 2025-м году орловцы выбрали облагородить сквер Танкистов.



В новом учебном году в Орле открыли самую большую школу региона – №53 на улице Зеленина. Учебное заведение рассчитано на 1225 учащихся.Все образовательное пространство новой школы оснащено по последнему слову техники. В ней есть кабинеты робототехники и мастерские, лаборатории, три спортивных зала, актовый зал на 560 мест, свой медиацентр, а также современный информационно-библиотечный с зонами для онлайн-трансляций, проведения мастер-классов и тихого чтения.



Среди крупных начавшихся строек можно выделить возведение студенческого кампуса. В августе рабочие начали строить общежития, в октябре – учебно-лабораторный корпус. Работы по возведению межвузовского кампуса должны завершиться в 2026-м году.



СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, ДОСТИЖЕНИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



Орловщине есть что показать, и есть что предложить как самим орловцам, так и гостям региона. И наглядная демонстрация тому – стенд Орловской области на выставке "Россия". А 11 января на ВДНХ прошел День нашего региона. На открытие приехала большая делегация, глава региона Андрей Клычков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Леонид Рошаль, Юрий Семин. На открытие приехала большая делегация, глава региона Андрей Клычков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Леонид Рошаль, Юрий Семин.



В мае приняли долгожданный для многих орловцев закон. 30 мая в ходе сессии Орловского областного совета "наливайкам" в жилых домах сказали "нет". Им с 21:00 до 10:00 ограничили продажу алкоголя в местах общепита, расположенных в многоквартирных домах. Исключение — рестораны. В силу закон вступил в сентябре.



Одна из многих историй, связанных с неравнодушием орловцев, случилась в июле. Таксист спас накопления пенсионерки— женщина сохранила 130 тысяч рублей. Мужчине поступил заказ на перевоз крупной суммы денег. Их таксист, по требованию заказчика, должен был забрать у женщины – якобы чтобы отвезти их ее внуку в другой регион.Сомнения в добропорядочности клиента возникли у таксиста сразу. Однако от заказа отказываться не стал, догадку решил проверить. После разговора с пенсионеркой выяснилось, что внуков у нее нет, а деньги женщина передает по совету сотрудника "службы безопасности банка". Мужчина незамедлительно обратился в полицию.



Добропорядочность в орловцах закладывается не в последнюю очередь учителями. Орловские педагоги регулярно доказывают свой уровень в конкурсе "Учитель года". В 2024-м году Орловщину на нем представила учитель биологии СОШ №4 города Мценска Анжелика Малич и вошла в двадцатку лучших педагогов страны. Кстати, в Орловской области по итогам ЕГЭ выросло число стобалльников. Их было 48 человек. Это на шесть больше, чем в 2023-м году. Также в регионе увеличилось количество выпускников, набравших по результатам трех экзаменов 220, 250, более 270 баллов. Две выпускницы стали мультистобалльниками, набрав максимальное количество баллов по русскому языку и литературе. Это Дарья Боева, окончившая школу № 27 города Орла и Анастасия Левина, окончившая гимназию Орловского госуниверситета.



Отдельно хочется выделить орловских врачей. Вопросы к здравоохранению у орловцев непрекращаются, но наши врачи – всегда профессионалы. В 2024-м году наши медики снова проводили уникальные и сложные операции, как например, в конце мая в больнице имени Семашко, где спасли жизнь мужчине с тампонадой сердца. Заведующий кардиологическим отделением Иван Вишняк провел пункцию перикарда и откачал из него жидкость. Для предотвращения повторного развития тампонады пациенту установили дренаж. Аналогичную операцию провели в больнице Семашко в ноябре. Пациентом стал 22-летний парень. Все осложнялось тем, что ранее у молодого человека диагностировался порок сердца, он перенес операцию по протезированию аортального клапана, но медики успешно справились с задачей.



Месяцем ранее в этой же больнице нейрохирурги удалили поясничную грыжу у пациентки. Уникальность операции была в том, что впервые при таком вмешательстве в практике орловских врачей использовалось местное обезболивание – спинальная анестезия. Метод сопряжен с высоким риском повреждения спинного мозга. Вмешательство шло на площади в несколько миллиметров. Любое неосторожное движение могло привести к непоправимым последствиям. Уже на следующий день после операции пациентка, не ходившая три месяца, встала на ноги. На пятый день ее выписали домой. Операцию провела команда в составе заведующего нейрохирургическим отделением Павла Бежина, врача-нейрохирурга Сергея Даниленко, врача-анестезиолога-реаниматолога Татьяны Поповой и старшей медсестры оперблока Ольги Муцаевой.



В августе оперативная и профессиональная работа бригады орловской скорой помощи помогла спасти жизнь ребенку, выпавшему с третьего этажа. Водитель доехал до больницы за шесть минут, по пути у ребенка дважды останавливалось дыхание. Первыми в борьбу за жизнь малыша вступили фельдшер Вячеслав Гольцов и практикант Даниил Доронин, а также водитель, прибывший на место уже спустя полминуты после вызова.



Также отличились медики Орловской областной клинической больницы. Хирурги провели сложную операцию на спинномозговом канале, достав оттуда инородное тело – маленький шарик. Вмешательство выполнила бригада медиков в составе нейрохирурга Алексея Папшева, заведующего нейрохирургическим отделением Александра Семина и анестезиолога-реаниматолога Анастасии Судариковой.



Благотворительная деятельность в регионе тоже порадовала результатами. Так, в Орле собрали треть миллиона рублей для шестилетней Маши Поповой. Найти деньги для реабилитации девочки помогла традиционная акция "Свет Рождественской звезды".



В третий раз в Орле прошел благотворительный забег "ПоБерегу". Его пришлось переносить на сентябрь из-за атаки ВСУ на курское приграничье, но мероприятие состоялось. На старт вышли 2,2 тысячи человек, объединенные одной целью — собрать деньги на создание очередной детской инклюзивной площадки в регионе. Два такие уже созданы благодаря благобегунам в областной столице и Мценске. Также для юного орловца купили препарат за три миллиона долларов. Фонд "Круг добра" помог семье Раффи Давтяна приобрести лекарство для остановки мышечной дистрофии Дюшенна.



СПОРТ



2024-й год ознаменовался возвращением ФК "Орел" в профессиональный футбол. Зелено-белые отыграли первый за долгое время сезон во Второй лиге, заняв в своей группе 10-е место из 15-ти. В минувшем сезоне зелено-белые подарили болельщикам несколько выдающихся побед, особняком в которых стоит матч третьего раунда "Пути регионов" Кубка России против "Салюта-Белгород". Первый тайм завершился со счетом 0:2 в пользу гостей, но во второй сорокапятиминутке орловцы забили четыре. По голу на счету у Ивана Ставцева и Максима Дмитриева, дубль оформил Дмитрий Меркулов. Голы со второго по четвертый "орлы" забили за семь минут.



То, как Орел соскучился по профессиональному футболу, доказывает посещаемость матчей. Многие домашние игры зелено-белых били по ней рекорды. Глава департамента физической культуры и спорта региона Алексей Берестов и вовсе отметил, что орловцы – лучшие по посещаемости во всей Второй лиге.



Запомнился год не только футболом. Очередной триумф отпраздновал наш боксер Платон Козлов. Он стал победителем первенства мира по боксу среди юниоров в Черногории. Платон выступал в составе сборной России и в финальном бою оказался сильнее представителя Пуэрто-Рико.

Ранее наш спортсмен завоевал главные титулы юношеского бокса. Он побеждал на европейском и мировом первенствах, а теперь покоряет юниорский.





Артем Ежаков





