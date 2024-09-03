В Орле открыта самая большая школа региона

2 сентября за парты школы №53 сели больше тысячи учеников.

Самая большая школа Орловской области распахнула свои двери для учеников. Она расположена на улице Зеленина в городе Орле. Учебное заведение рассчитано на 1225 учащихся.



2 сентября здесь прозвенел первый звонок для 210 мальчиков и девочек. Кроме того, школа приняла учеников из Курской области. Всего зачислен 1081 школьник.



В четырехэтажном здании школы 62 учебных класса. В них будут учиться ребята с 1-го по 10-й классы.



Все образовательное пространство новой школы оснащено по последнему слову техники. В ней есть кабинеты робототехники и мастерские, лаборатории, три спортивных зала, актовый зал на 560 мест, свой медиацентр, а также современный информационно-библиотечный с зонами для онлайн-трансляций, проведения мастер-классов и тихого чтения.



Помимо общеобразовательных программ, разработан широкий ряд развивающих направлений: от художественной гимнастики до исторического фехтования.