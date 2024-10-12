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10:00, 12 октября 2024 года Жительница Кромского района удостоена звания "Мать-героиня" Галина Рожнова вырастила 11 детей и теперь занимается воспитанием 17 внуков.







Кромчанка Галина Рожнова стала обладательницей звания "Мать-героиня". Она вырастила 11 детей, а теперь заботится о 17 внуках.



В этом году, согласно указу президента России, такого звания удостоились еще 12 многодетных женщин. Каждая из них получит единоразовое денежное поощрение в размере одного миллиона рублей.



По словам Галины Рожновой, эта сумма станет хорошим подспорьем для ее семьи. В гостях у многодетной мамы побывала наша съемочная группа.





Эльза Ахмедбекова





