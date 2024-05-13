Пара из Орловской области сыграла свадьбу на выставке "Россия"
12 мая на ВДНХ открылся Всероссийский свадебный фестиваль.
Фото: управление ЗАГС по Орловской области в "ВКонтакте"
Ливенская пара зарегистрировала брак на выставке "Россия". 12 мая на ВДНХ открылся Всероссийский свадебный фестиваль. Узами брака себя связали Петр Ильницкий и Елена Иванилова. На молодоженах были традиционные орловские костюмы.
Свадьбу пара сыграла на Красную горку. Свадьба в этот день считается особенно благоприятной и счастливой. Бракосочетание, заключенное в этот праздник, предвещает долгую и благополучную семейную жизнь.