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8:30, 13 мая 2024 года Пара из Орловской области сыграла свадьбу на выставке "Россия" 12 мая на ВДНХ открылся Всероссийский свадебный фестиваль.



Фото: управление ЗАГС по Орловской области в "ВКонтакте"

Ливенская пара зарегистрировала брак на выставке "Россия". 12 мая на ВДНХ открылся Всероссийский свадебный фестиваль. Узами брака себя связали Петр Ильницкий и Елена Иванилова. На молодоженах были традиционные орловские костюмы.



Свадьбу пара сыграла на Красную горку. Свадьба в этот день считается особенно благоприятной и счастливой. Бракосочетание, заключенное в этот праздник, предвещает долгую и благополучную семейную жизнь.



Свадебный фестиваль на ВДНХ продлится по 19 мая.





