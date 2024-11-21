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16:31, 21 ноября 2024 года В Орле медики спасли парня с тампонадой сердца Операцию провела группа врачей во главе с заведующим кардиологическим отделением Орловской областной клинической больницы Иваном Вишняком.



Фото: Орловская областная клиническая больница

В Орле медики спасли жизнь 22-летнему парню с тампонадой сердца. Это редкая патология во врачебной практике. Ранее у пациента диагностировался порок сердца, он перенес операцию по протезированию аортального клапана, отметили в Орловской областной клинической больнице.



У парня в околосердечной сумке скопилось два литра жидкости. При таком явлении сердце утрачивает способность снабжать организм кровью, что смертельно.



Пациенту сделали пункцию и удалили жидкость. Операцию провели заведующий кардиологическим отделением Иван Вишняк, кардиологи Иван Мельник и Андрей Герасин, а также анестезиолог-реаниматолог Алина Глотова. Сейчас жизни молодого человека ничего не угрожает и он готовится к выписке.



Для ООКБ такое вмешательство не является новым. В мае таким же способом спасли жизнь 51-летнему мужчине. Что примечательно, операцию также проводил Иван Вишняк.





Артем Ежаков





