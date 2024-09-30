Орловчанка стала лауреатом конкурса "Учитель года"
Анжелика Малич вошла в двадцатку лучших педагогов страны.
Фото: департамент образования Орловской области
Учитель биологии СОШ №4 города Мценска Анжелика Малич стала лауреатом Всероссийского профессионального конкурса "Учитель года России" 2024-го года. В первом туре заключительного этапа в Саратове участвовали 90 педагогов.
Двадцатка лучших педагогов стала известна 29 сентября. Она продолжит борьбу во втором туре, который пройдет в Московской области. Им предстоит пройти через мастер-класс, брифинг и блицтурнир. Победителей наградят 5 октября.