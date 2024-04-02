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18:00, 2 апреля 2024 года

В Орле живет семья, которая воспитывает 15 детей

Двенадцать из них – приемные.



Светлана и Павел Кузьменко познакомились почти 30 лет назад, родили троих детей, а после поняли, что любви и заботы у них хватит и на большую семью. Сначала были волонтерами, помогали детям в Некрасовском интернате, а потом решили взять на воспитание первого ребенка.

Прежде чем создать такую большую семью, Кузьменко построили компактный двухэтажный дом на севере Орла. Со временем к нему сделали пристройку и теперь у каждого ребенка есть свое место для занятий.

Светлана полностью себя посвятила семье. Все ее дети - родные и приемные - творческие, ходят в музыкальную школу, играют на фортепиано.

Ребята знают о своих кровных родителях, но считают родными Светлану и Павла, ведь если бы не они, возможно, дети так и не узнали бы, что такое настоящая любящая и большая семья. 





Александра Бахтина
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