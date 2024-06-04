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11:55, 4 июня 2024 года

Кошка Маруся из Орла в зоне СВО стала мамой

В командировку на передовую ее отправили для борьбы с мышами.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Спецбоец Маруся уже около полугода находится на передовой. Она прибыла на фронт из пожарно-спасательной части МЧС России Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, Маруся выполняет важную задачу - охраняет продовольствие бойцов от мышей. Ее дисциплине можно позавидовать. В те редкие минуты, когда есть возможность отдохнуть, присутствие Маруси помогает почувствовать себя как дома, отметил боец с позывным "Курск". 
 
Недавно Маруся удивила военных. Она стала мамой: в отряде #Семёнычи в зоне СВО появились пять чудесных котят.


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