Кошка Маруся из Орла в зоне СВО стала мамой

В командировку на передовую ее отправили для борьбы с мышами.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Спецбоец Маруся уже около полугода находится на передовой. Она прибыла на фронт из пожарно-спасательной части МЧС России Орловской области.
Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, Маруся выполняет важную задачу - охраняет продовольствие бойцов от мышей. Ее дисциплине можно позавидовать. В те редкие минуты, когда есть возможность отдохнуть, присутствие Маруси помогает почувствовать себя как дома, отметил боец с позывным "Курск".
Недавно Маруся удивила военных. Она стала мамой: в отряде #Семёнычи в зоне СВО появились пять чудесных котят.