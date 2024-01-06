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11:00, 6 января 2024 года Кошка из Орла защищает блиндажи с продовольствием в зоне СВО Марусю отправили на передовую для борьбы с мышами.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Кошка Маруся из кошачьего отряда МЧС "Семенычи" уже полтора месяца находится в зоне СВО и защищает там от мышей блиндажи с продовольствием. О работе своей любимицы рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.



Животное освоилось на новом месте и поднимает настроение солдатам. За четверолапой присматривает боец с позывным "Курск".



Напомним, что Маруся отправилась под Кременную в ноябре прошлого года. Мыши в зоне СВО – большая проблема. Они портят дорогостоящее оборудование, съедают продовольствие, могут разносить болезни.



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Артем Ежаков



