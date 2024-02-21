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16:30, 21 ноября 2023 года Кошка из Орла будет бороться с мышами в зоне СВО Спасатели отправляют в командировку свою коллегу Марусю.





Фото: Мария Семак

В специализированной пожарно-спасательной части Орла провожают в командировку кошку Марусю. Ее зачислили в кошачий отряд МЧС "Семенычи" два года назад. Все это время она с честью несла службу, обеспечения пожарным хорошее настроение.



Сейчас на передовой возникла острая необходимость в бойце с мышами, и Марусю отправляют в служебную командировку под Кременную.



Мыши в зоне СВО – большая проблема. Они портят дорогостоящее оборудование, съедают продовольствие, могут разносить болезни.





Мария Семак



