Кошка из Орла будет бороться с мышами в зоне СВО

Спасатели отправляют в командировку свою коллегу Марусю.
Фото: Мария Семак
В специализированной пожарно-спасательной части Орла провожают в командировку кошку Марусю. Ее зачислили в кошачий отряд МЧС "Семенычи" два года назад. Все это время она с честью несла службу, обеспечения пожарным хорошее настроение.
Сейчас на передовой возникла острая необходимость в бойце с мышами, и Марусю отправляют в служебную командировку под Кременную.
Мыши в зоне СВО – большая проблема. Они портят дорогостоящее оборудование, съедают продовольствие, могут разносить болезни.