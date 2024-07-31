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20:45, 31 июля 2024 года Орловский таксист спас накопления пенсионерки Женщина сохранила 130 тысяч рублей.







В Орле таксист спас накопления 85-летней пенсионерки. Мужчине поступил заказ на перевоз крупной суммы денег. Их таксист, по требованию заказчика, должен был забрать у женщины – якобы чтобы отвезти их ее внуку в другой регион.

Артем Шалаков, таксист: "Подъехал по адресу, со мной связался клиент. Объяснил ситуацию, что он волонтер СВО, а по данному адресу проживает его бабушка. Попросил передать денежные средства его накопленные, так как бабуля – не ходячий человек". Сомнения в добропорядочности клиента возникли у таксиста сразу. Однако от заказа отказываться не стал, догадку решил проверить. После разговора с пенсионеркой выяснилось, что внуков у нее нет, а деньги женщина передает по совету сотрудника "службы безопасности банка". Мужчина незамедлительно обратился в полицию.



Пенсионерку запугали тем, что с её счета направлены на поддержку украинской армии и обвинили в государственной измене. Теперь жертва обмана предпочитает избегать общения с незнакомцами.



Действуют телефонные аферисты по отработанной схеме. Играют на чувстве страха и манипулируют эмоциями. С июля попасться на уловки мошенников из-за доверчивости станет сложнее. Новый закон обязывает банки возвращать людям деньги, которые будут отправлены на подозрительный счет. Чтобы вернуть сбережения, клиент должен подать заявление.





Владимир Маряшин



