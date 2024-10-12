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11:33, 12 октября 2024 года

Орловчанка с позывным "Базука" спасает жизни солдат в зоне СВО

Женщина добровольно уехала работать врачом в полевой госпиталь.

Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

В Орловском региональном отделении "Народного фронта" рассказали об орловчанке, которая добровольно уехала на СВО. Женщина с позывным "Базука" служит военным врачом в полевом госпитале, где спасает жизни солдат. 

Наш госпиталь расположен далеко от линии фронта и предназначен для легкораненых. Он находится глубоко под землей. Раненые и больные получают там полноценную медицинскую помощь. Для бойцов созданы все условия для комфортного пребывания, – поделилась орловчанка. Она также рассказала, что на территории госпиталя нет доступа ни к телефонам, ни к интернету, и позвонить домой родным можно только во время эвакуации.

Военным медиком "Базука" работает уже полтора месяца. До этого она посещала зону конфликта в качестве волонтера, оказывая помощь медицинским учреждениям, госпиталям и детским домам. 

Недавно женщину наградили памятной медалью от Орловского областного Совета за самоотверженность и патриотизм.


Сергей Мерцалов
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