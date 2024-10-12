Орловчанка с позывным "Базука" спасает жизни солдат в зоне СВО
Женщина добровольно уехала работать врачом в полевой госпиталь.
Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области
В Орловском региональном отделении "Народного фронта" рассказали об орловчанке, которая добровольно уехала на СВО. Женщина с позывным "Базука" служит военным врачом в полевом госпитале, где спасает жизни солдат.
– Наш госпиталь расположен далеко от линии фронта и предназначен для легкораненых. Он находится глубоко под землей. Раненые и больные получают там полноценную медицинскую помощь. Для бойцов созданы все условия для комфортного пребывания, – поделилась орловчанка. Она также рассказала, что на территории госпиталя нет доступа ни к телефонам, ни к интернету, и позвонить домой родным можно только во время эвакуации.
Военным медиком "Базука" работает уже полтора месяца. До этого она посещала зону конфликта в качестве волонтера, оказывая помощь медицинским учреждениям, госпиталям и детским домам.
Недавно женщину наградили памятной медалью от Орловского областного Совета за самоотверженность и патриотизм.