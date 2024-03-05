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12:36, 5 марта 2024 года В деревне Тайное под Орлом открыли мост через Оку Новая переправа станет доступна для проезда с 6 марта.





В Орловском округе 5 марта состоялось открытие нового моста через реку Оку. Теперь для жителей Тайного и других близлежащих населенных пунктов доступна новая переправа.



Существовавший ранее мост был самостроем и нередко уходил под воду, особенно в период весеннего половодья. На замену ему построили новый. Обошлась работа в 318 миллионов рублей, а сдали мост раньше срока. Стройка шла в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".



- Помимо моста, длина которого составляет 141 метр, построена автомобильная дорога длиной 850 метров. Дополнительно в рамках реализации контракта увеличено количество опор электроосвещения, бортовое ограждение, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.











Ольга СУПОНЕВА



