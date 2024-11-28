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11:31, 28 ноября 2024 года

В Орле продолжается возведение межвузовского кампуса

Работы начались в сентябре 2024 года.



На 60 тысячах квадратных метрах одновременно работают пять гигантских башенных кранов. Здесь возводят первый в регионе межвузовский кампус Орловского государственного университета имени Тургенева.

Работы начались в сентябре прошлого года, и за это время на стройплощадке произошли значительные изменения. Будущие уютные общежития для студентов уже поднялись до уровня пятого этажа, а футбольный стадион постепенно обретает очертания трибун для болельщиков.
Мы завершили подготовительные работы для установки энергетической части и сейчас ожидаем прибытия модульной котельной, — рассказал директор департамента административно-хозяйственной политики и инфраструктурного развития Орла Денис Данилевич.
Фундамент для котельной уже заложен. Сейчас на объекте трудятся свыше 160 рабочих и около 20 инженерно-технических специалистов. Они работают с 8 утра до 8 вечера, что позволяет продвигаться с опережением графика. 

Напомним, что новый образовательный городок будет вмещать две тысячи студентов и обеспечит работой около 300 человек. Однако это произойдет только в 2026 году.



Эльза Ахмедбекова
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