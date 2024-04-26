О новом фонтане в Орле узнала вся Россия

Про новую точку притяжения в областном центре рассказали федеральные "Вести".
В историческом центре Орла - на месте слияния Оки и Орлика - 25 апреля торжественно открыли умный светомузыкальный фонтан. Он один из самых больших в стране.
Комплекс выполнен в виде крыльев Орла и установлен на плавающей платформе. Городу фонтан подарил Сбер. Кнопку запуску нажали глава Орловской области Андрей Клычков и председатель правления Сбера Герман Греф.
Включение фонтана сопровождалось концертом. Для орловцев выступилипевицы Мария Зайцева и Анастасия Белявская, музыкант Петр Дранга и другие артисты. А Герману Грефу подарили"неразменный рубль". На открытие пришли посмотреть порядка 15 тысяч человек.