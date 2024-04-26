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17:30, 26 апреля 2024 года

О новом фонтане в Орле узнала вся Россия

Про новую точку притяжения в областном центре рассказали федеральные "Вести".



В историческом центре Орла - на месте слияния Оки и Орлика - 25 апреля торжественно открыли умный светомузыкальный фонтан. Он один из самых больших в стране. 

Комплекс выполнен в виде крыльев Орла и установлен на плавающей платформе. Городу фонтан подарил Сбер. Кнопку запуску нажали глава Орловской области Андрей Клычков и председатель правления Сбера Герман Греф.

Включение фонтана сопровождалось концертом. Для орловцев выступили певицы Мария Зайцева и Анастасия Белявская, музыкант Петр Дранга и другие артисты. А Герману Грефу подарили "неразменный рубль". На открытие пришли посмотреть порядка 15 тысяч человек.

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