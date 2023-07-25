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15:00, 25 июля 2023 года

День города Орла 5 августа 2023 года: афиша мероприятий

Какие мероприятия пройдут в областном центре и Орловской области к 80-й годовщине освобождения от оккупации.

Фото: архив

В преддверии Дня освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков 5 августа 2023 года пройдет 300 мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Представляем афишу. Основными местами проведения мероприятий являются площади, скверы, парки, дома культуры.

3 августа в доме-музее начнет работу фотовыставка "Мои Курские улицы" в доме-музее Русанова, выставки "Выстояли и победили!" в орловском литературном музее Тургенева и "Илья Лебедев и Екатерина Камынина. Ко Дню Великой Победы" в туристском информационно-выставочном центре.

4 августа будут работать выставки произведений орловских художников "Победа" в Военно-историческом музее и "Город Орел в произведениях орловских художников XX и XXI веков" в Орловском музее изобразительных искусств.

В этот же день в театре Тургенева пройдет праздничный концерт с участием коллективов Орловской государственной филармонии и приглашенных солистов из Санкт-Петербурга, а в день празднования Дня города - традиционный концерт на улице Ленина с участием губернаторского камерного хора "Лик" и фольклорного ансамбля "Каравай".

4 августа Орловская областная библиотека имени Бунина примет участие в патриотическом марафоне "Мой Орел летает высоко!" в Парке Победы, а 5 августа подготовит тематические игры и выставку в праздничной инсталляции "Память поколений" на бульваре Победы.

Орловский областной центр народного творчества проведет на открытой площадке перед концертным залом 4 августа в 18.00 праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественное заседание и праздничный концерт с участием коллективов Орловской государственной филармонии и приглашенных солистов из Санкт-Петербурга состоятся 4 августа в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева.

В фойе театра на первом и втором этажах будут работать тематические выставки, посвященные 80-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

5 августа в Орловском краеведческом музее для орловцев и гостей города будет представлена выставка "Освобождение".

Орловский краеведческий музей подготовил совместно с Музейно-храмовым комплексом Вооруженных сил Российской Федерации фотовыставку, посвященную памятным страницам в истории Орловской области – 80-летию битвы на Курской дуге.

Библиотеки региона в праздничные дни организуют тематические выставки произведений, литературно-музыкальные композиции и интерактивные программы.

В Орловской детской библиотеке имени Пришвина и в парке Победы для детей пройдут литературно-творческие занятия и мастер-классы по изготовлению памятных сувениров и тематические выставки.

6 августа в 15.00 в зале Орловской государственной филармонии состоится благотворительный тематический концерт.

К праздничным мероприятиям присоединятся делегации из Крыма и Беларуси, ДНР и ЛНР, Запорожской области, Минска, Кричева, Жодино, Тулы.

Салют в Орле 5 августа 2023 года состоится в трех точках: в Северном районе рядом с ДК "Металлург", в 909-ом квартале - у аэропорта, в центре города на площади Ленина. Перед салютом для орловцев споет группа "Любэ".

Информация обновляется.




Сергей Силаев
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