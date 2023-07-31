5 августа литературные музеи Орла будут работать бесплатно
Культурные учреждения проведут традиционный День открытых дверей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В День города Орла литературные музеи областной столицы будут бесплатно принимать посетителей. Речь идет о музее Тургенева, музее писателей-орловцев, музее Бунина, доме-музее Лескова и доме Грановского (ул. 7-го Ноября, д. 24), доме Леонида Андреева. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Музеи работают с 10:00 до 17:00 часов без перерыва. Телефон для справок: +7 (4862) 76-15-74.