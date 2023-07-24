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20:34, 24 июля 2023 года Салют 5 августа состоится в трех точках Орла Фейерверки запустят в центре, в Северном районе и в 909-м квартале.



Фото: архив "Вести-Орел"

5 августа в День города Орла праздничный салют состоится в трех точках. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"По салюту – Северный район, у Металлургов, 909-й квартал – у аэропорта, и центр", – заявил глава региона. Напомним, что в Орловской области в рамках юбилея освобождения от оккупации пройдут более 300 патриотических мероприятий.





Артем Ежаков



