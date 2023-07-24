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15:10, 24 июля 2023 года В Орловской области в рамках юбилея освобождения от оккупации пройдут 300 патриотических мероприятий Основные торжества пройдут в Орле 5 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области в рамках 80-летия освобождения региона от оккупации пройдут более 300 патриотических мероприятий. Об этом сообщил региональный информационный портал. В программу включены тематические выставки, интерактивные программы, концерты и фестивали.



Как сообщает региональный информационный портал, праздничные мероприятия начнутся с 3 августа. Основные торжества пройдут в Орле 5 августа.



Участниками праздничных событий станут делегации из Республик Крым и Беларусь, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области, Минска, Кричева, Жодино, Тулы.





Артем Ежаков



