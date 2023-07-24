В Орловской области в рамках юбилея освобождения от оккупации пройдут 300 патриотических мероприятий
Основные торжества пройдут в Орле 5 августа.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области в рамках 80-летия освобождения региона от оккупации пройдут более 300 патриотических мероприятий. Об этом сообщил региональный информационный портал. В программу включены тематические выставки, интерактивные программы, концерты и фестивали.
Как сообщаетрегиональный информационный портал, праздничные мероприятия начнутся с 3 августа. Основные торжества пройдут в Орле 5 августа.
Участниками праздничных событий станут делегации из Республик Крым и Беларусь, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области, Минска, Кричева, Жодино, Тулы.