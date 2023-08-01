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10:00, 1 августа 2023 года

В Орле начинается масштабное празднование Дня города

Запланированы фестивали, выставки и концерты.

Фото: архив "Вести-Орел"

5 августа Орел отметит День города. Масштабные праздничные мероприятия начинаются уже 1 августа. Так, сегодня в 18:30 на площади Содружества пройдет концерт "С днем рождения, любимый город". В горпарке откроются две фотовыставки, посвященные истории областной столицы.

3 августа в 10:00 пройдет митинг, посвященный 80-летию со дня гибели генерал-майора Леонтия Гуртьева. В 18:00 на мини-стадионе имени Аршавина пройдет спортивный праздник "Пульс жизни".

4 августа пройдет ряд церемоний возложения цветов к памятникам и мемориалам. С 12:00 в Детском парке начнется праздничная игровая программа. В 16:00 здесь стартует конкурс рисунка на асфальте "Радость победы".

Также в пятницу в 9:00 в Орле откроется фестиваль цветов "Стрелка". В 19:00 на площади Ленина начнется гала-концерт фестиваля "Фанфары побед". В 21:00 здесь же состоится концерт КДЦ "Металлург". С подробной программой торжеств можно ознакомиться, перейдя по ссылке.


Артем Ежаков
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