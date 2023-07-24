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20:25, 24 июля 2023 года В Орле на День города планируется выступление группы "Любэ" Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Советская и российская группа "Любэ" может выступить в Орле на День города. Об этом 24 июля в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Праздник областная столица отметит 5 августа. "Планируем концерт группы "Любэ", которая традиционно к нам приезжает. Будем рады их видеть, если в этом году все состоится", – сообщил губернатор. Напомним, что в Орловской области в рамках юбилея освобождения от оккупации пройдут более 300 патриотических мероприятий.





Артем Ежаков



