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12:20, 15 февраля 2024 года

Клычков призвал глав районов выводить администрации на борьбу с ледяной стихией

В регионе бушует непогода.

Фото: архив

Тему затронул губернатор Андрей Клычков на совещании с главами районов 15 февраля. Клычков призвал выводить сотрудников районных администраций на борьбу с ледяной стихией.

Главы администраций здесь – не стесняйтесь. Зачастую проблему можно решить увеличением людей. Сотрудников своих администраций выводите, потому что сегодня более важной задачи просто нет, - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что где-то есть вопросы по опиловке, где-то – вывозу деревьев, где-то – рядом с подъездами к многоквартирным домам. Эти вопросы нужно решать вместе на местах.

Попрошу не сидеть, не ждать, когда все растает. Оно растает через некоторое время, но жителей мы обязаны обеспечить в кратчайшие сроки решением проблемы, - подытожил губернатор.

Напомним, с утра 15 февраля без света остались более 500 населенных пунктов в регионе, часть школьников ушла на дистант, а на подмогу местным специалистам прибыли энергетики из четырех соседних регионов. Также возникли проблемы с вывозом мусора.

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Сергей Силаев
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