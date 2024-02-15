Клычков призвал глав районов выводить администрации на борьбу с ледяной стихией
В регионе бушует непогода.
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Тему затронул губернатор Андрей Клычков на совещании с главами районов 15 февраля. Клычков призвал выводить сотрудников районных администраций на борьбу с ледяной стихией.
– Главы администраций здесь – не стесняйтесь. Зачастую проблему можно решить увеличением людей. Сотрудников своих администраций выводите, потому что сегодня более важной задачи просто нет, - сказал глава региона.
Губернатор отметил, что где-то есть вопросы по опиловке, где-то – вывозу деревьев, где-то – рядом с подъездами к многоквартирным домам. Эти вопросы нужно решать вместе на местах.
– Попрошу не сидеть, не ждать, когда все растает. Оно растает через некоторое время, но жителей мы обязаны обеспечить в кратчайшие сроки решением проблемы, - подытожил губернатор.
Напомним, с утра 15 февраля без света осталисьболее 500 населенных пунктов в регионе, часть школьников ушлана дистант, а на подмогу местным специалистам прибылиэнергетики из четырех соседних регионов. Также возниклипроблемы с вывозом мусора.