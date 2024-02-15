Для восстановления электричества в Орловскую область направили бригады из четырех регионов
На помощь приехали специалисты из Брянска, Липецка, Калуги и Курска.
Фото: Мария Семак
По состоянию на утро 15 февраля 512 населенных пунктов Орловщины остались без света. В настоящее время это число сократилось до 342.
Из Брянска, Липецка и Калуги в Орловскую помощь приехали по четыре бригады энергетиков, из Курска – три. В сего для устранения неполадок с электроэнергией задействованы 62 бригады в составе 254 человек.
В Покровском, а также в Болхове и Нарышкино неполадки устранены, в Мценске работа проводится с помощью резервных генераторов. В областном центре работает восемь аварийных бригад и 14 единиц техники. Напомним, нарушения утром были зафиксированыв 12 районах региона.