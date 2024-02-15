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11:23, 15 февраля 2024 года Для восстановления электричества в Орловскую область направили бригады из четырех регионов На помощь приехали специалисты из Брянска, Липецка, Калуги и Курска.



Фото: Мария Семак

По состоянию на утро 15 февраля 512 населенных пунктов Орловщины остались без света. В настоящее время это число сократилось до 342.



Из Брянска, Липецка и Калуги в Орловскую помощь приехали по четыре бригады энергетиков, из Курска – три. В сего для устранения неполадок с электроэнергией задействованы 62 бригады в составе 254 человек.



В Покровском, а также в Болхове и Нарышкино неполадки устранены, в Мценске работа проводится с помощью резервных генераторов. В областном центре работает восемь аварийных бригад и 14 единиц техники. Напомним, нарушения утром были зафиксированы в 12 районах региона.



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Сергей Силаев



