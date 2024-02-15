Ряд сел и деревень Орловской области остался без электроснабжения
Нарушения зафиксированы в 12 районах.
Фото: Ольга Супонева
В ряде населенных пунктов Орловщины из-за непогоды нарушилось электроснабжение. Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются в Знаменском, Ливенском, Болховском, Верховском, Залегощенском, Колпнянском, Покровском, Свердловском, Хотынецком, Урицком и Свердловском районах и в Орловском муниципальном округе.
На 7 часов утра не подключенными оставались 3 963 дома в Болховском, Залегощенском, Покровском, Урицком, Свердловском районах и в Орловском муниципальном округе. Ситуация ухудшается из-за падания деревьев и порыва линий электропередачи.
К ликвидации последствий ЧП привлекли 42 бригады ПАО "Россети Центр", 144 человека и 51 единицу техники. Об этом сообщаеттг-канал "Орловская область".