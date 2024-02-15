Часть школ в Орловской области ушла на дистант из-за непогоды
С генераторами работают 28 учебных заведений региона.
Фото: архив "Вестей"
Речь о ситуации с обучением в школах зашла на заседании губернатора с главами районов 15 февраля. Как сообщила корреспондент "Вести-Орел" из зала заседания, часть сельских школ ушла на дистант, 28 учебных заведений Орловщины работают с генераторами.
В Орловском округе не работают 16 детских садов. Почти четыре тысячи человек переведены на дистант.
Напомним, в регионе в более чем 500 населенных пунктах утром 15 февраля наблюдались перебои с электричеством. Для восстановления электроснабжения были привлечены дополнительные бригады из четырех соседних регионов.