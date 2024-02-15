четверг 15.02.2024 17:02:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:39, 15 февраля 2024 года

В Орле из-за ледяного апокалипсиса возникли сложности с вывозом мусора

Такая информация прозвучала на совещании в областной администрации.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле возникли перебои с вывозом мусора. Из-за ледяного дождя спецмашины не могут подъехать к контейнерным площадкам. Такая информация прозвучала на совещании в областной администрации, сообщает из зала заседания корреспондент "Вести-Орел" Мария Семак.

За минувшие сутки в Орловской области вывезли 438 тонн отходов. Работало 60 единиц спецтехники.

Напомним, что по состоянию на утро 15 февраля 512 населенных пунктов Орловщины остались без света. В настоящее время это число сократилось до 342. Также из-за непогоды на дистант ушли часть школ в Орловской области. 28 учебных заведений работают с генераторами.

Читайте также:Для восстановления электричества в Орловскую область направили бригады из четырех регионов

Часть школ в Орловской области ушла на дистант из-за непогоды



Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.