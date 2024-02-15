В Орле из-за ледяного апокалипсиса возникли сложности с вывозом мусора
Такая информация прозвучала на совещании в областной администрации.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле возникли перебои с вывозом мусора. Из-за ледяного дождя спецмашины не могут подъехать к контейнерным площадкам. Такая информация прозвучала на совещании в областной администрации, сообщает из зала заседания корреспондент "Вести-Орел" Мария Семак.
За минувшие сутки в Орловской области вывезли 438 тонн отходов. Работало 60 единиц спецтехники.
Напомним, что по состоянию на утро 15 февраля 512 населенных пунктов Орловщины остались без света. В настоящее время это число сократилось до 342. Также из-за непогоды на дистант ушли часть школ в Орловской области. 28 учебных заведений работают с генераторами.