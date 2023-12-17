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13:59, 17 декабря 2023 года Обрушение крыши в доме на Васильевской,146 в Орле: что известно к этому часу 17 декабря 2023 года в аварийной двухэтажке рухнула кровля.



Фото: Анастасия Дорохова

17 декабря в Орле случилось ЧП: в двухэтажном доме по Васильевской, 146 обрушилась кровля. Чудом никто не пострадал, жильцы услышали шум и заранее покинули квартиры. Редакция сайта "Вести-Орел" собрала информацию о происшествии, известную к данному часу.



Двухэтажный дом был признан аварийным еще два года назад, однако здесь все равно проживали люди. Обрушение кровли сделало невозможным проживание в девяти квартирах, их пришлось покинуть 13 орловцам, в том числе и двоим детям. Людей переселили в пункт временного размещения, он развернут в гостинице "Русь". Сейчас на месте работают спасатели, оперативные службы, мэр. Уже известно, что в свои квартиры орловцы больше не вернутся.



- Принято решение о переселении людей в пункт временного размещения, обеспечение питанием, вывоз имущества граждан. Дом признан аварийным, будем изыскивать средства, чтобы людей обеспечить жильем, - сообщил мэр Орла Юрий Парахин.



Уже известная предварительная причина, по которой произошло ЧП: крыша могла рухнуть из-за скопления снега и льда. Прокуратура проводит проверку и уже внесла представление чиновникам и управляющей компании "Знаменка". По поручению прокурора Алексея Тимошина в регионе проверят, как убирают крыши других домов от снега.



Мы следим за развитием ситуации. Подробности в ближайших эфирах "Вести-Орел" и на нашем сайте.









Ольга СУПОНЕВА



