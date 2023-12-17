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14:46, 17 декабря 2023 года Скопление снега стало причиной обрушения крыши в жилом доме в Орле Прокуратура проводит проверку.



Фото: Анастасия Дорохова

Озвучена предварительная причина обрушения крыши в доме по Васильевской, 146 в Орле. ЧП случилось из-за скопления на кровле снега и наледи.



Прокуратура объявила о начале проверки.



- В нарушение требований законодательства управляющей компанией "Знаменка" и администрацией города Орла надлежащие противоаварийные мероприятия в доме и меры по укреплению кровли не проводились. Также не организована своевременная очистка кровли жилого дома от наледи и снега. По указанному факту прокуратурой Заводского района Орла внесены представления главе администрации Орла и руководителю управляющей компании, - сообщила сайту "Вести-Орел" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.



Как уже сообщал сайт "Вести-Орел", днем 17 декабря в двухэтажном доме по Васильевской обрушилась крыша. Двухэтажка уже два года признана аварийной. Чудом никто не пострадал.



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Ольга СУПОНЕВА



