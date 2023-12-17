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13:29, 17 декабря 2023 года В Орле обрушилась крыша в доме на Васильевской улице На месте работают оперативные службы.



Фото: Анастасия Дорохова

В Орле 17 декабря обрушилась крыша в доме по Васильевской улице, 146. Сейчас на месте работают оперативные службы.



Как стало известно сайту "Вести-Орел", жильцы дважды услышали грохот, сразу выбежали на двор. На место прибыли спасатели, пожарные, здесь же мэр Юрий Парахин. Орловцев временно переселят в гостиницу "Русь", обеспечат питанием. Дом в настоящее время отключен от коммуникаций, аварийным он был признан еще два года назад.



Ситуацию прокомментировал мэр Юрий Парахин:



- В данном доме находится 9 квартир, проживает 13 человек, в том числе двое детей. Принято решение о переселении людей в пункт временного размещения, обеспечение питанием, вывоз имущества граждан. Дом признан аварийным, будем изыскивать средства, чтобы людей обеспечить жильем.



Информация обновляется.





Анастасия Дорохова



