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13:29, 17 декабря 2023 года

В Орле обрушилась крыша в доме на Васильевской улице

На месте работают оперативные службы.

Фото: Анастасия Дорохова

В Орле 17 декабря обрушилась крыша в доме по Васильевской улице, 146. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Как стало известно сайту "Вести-Орел", жильцы дважды услышали грохот, сразу выбежали на двор. На место прибыли спасатели, пожарные, здесь же мэр Юрий Парахин. Орловцев временно переселят в гостиницу "Русь", обеспечат питанием. Дом в настоящее время отключен от коммуникаций, аварийным он был признан еще два года назад. 

Ситуацию прокомментировал мэр Юрий Парахин: 

- В данном доме находится 9 квартир, проживает 13 человек, в том числе двое детей. Принято решение о переселении людей в пункт временного размещения, обеспечение питанием, вывоз имущества граждан. Дом признан аварийным, будем изыскивать средства, чтобы людей обеспечить жильем.

Информация обновляется.


Анастасия Дорохова
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