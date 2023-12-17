воскресенье 17.12.2023 16:09:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

13:42, 17 декабря 2023 года

Мэр Орла прокомментировал обрушение крыши в доме на Васильевской

Без крыши над головой, в прямом смысле слова, остались 13 человек.

Юрий Парахин на месте происшествия.

В Орле 17 декабря обрушилась кровляв аварийной двухэтажке по Васильевской улице. Сейчас на месте работают оперативный службы, прибыл и мэр Юрий Парахин. Он прокомментировал случившееся:

- В данном доме находится 9 квартир, проживает 13 человек, в том числе двое детей. Принято решение о переселении людей в пункт временного размещения, обеспечение питанием, вывоз имущества граждан. Дом признан аварийным, будем изыскивать средства, чтобы людей обеспечить жильем. 

Отметим, что дом признан аварийным еще два года назад. Сегодня жители услышали шум, покинули квартиры. В этот момент рухнула кровля. Редакция сайта "Вести-Орел" следит за развитием ситуации. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Орле обрушилась крыша в доме на Васильевской улице



Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.