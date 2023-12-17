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13:42, 17 декабря 2023 года Мэр Орла прокомментировал обрушение крыши в доме на Васильевской Без крыши над головой, в прямом смысле слова, остались 13 человек.



Юрий Парахин на месте происшествия.

В Орле 17 декабря обрушилась кровляв аварийной двухэтажке по Васильевской улице. Сейчас на месте работают оперативный службы, прибыл и мэр Юрий Парахин. Он прокомментировал случившееся:



- В данном доме находится 9 квартир, проживает 13 человек, в том числе двое детей. Принято решение о переселении людей в пункт временного размещения, обеспечение питанием, вывоз имущества граждан. Дом признан аварийным, будем изыскивать средства, чтобы людей обеспечить жильем.



Отметим, что дом признан аварийным еще два года назад. Сегодня жители услышали шум, покинули квартиры. В этот момент рухнула кровля. Редакция сайта "Вести-Орел" следит за развитием ситуации.



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Ольга СУПОНЕВА



