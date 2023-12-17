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18:14, 17 декабря 2023 года В Орле возбуждено уголовное дело после обрушения крыши дома Кровля в двухэтажке на Васильевской рухнула 17 декабря.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения крыши дома на Васильевской улице, 146. Оно заведено по статье "Халатность".



В поле зрения следователей попали чиновники горадминистрации и сотрудники управляющей компании "Знаменка", обслуживавшей аварийный дом.



- Должностные лица администрации города Орла и управляющей компании "Знаменка" достоверно знали, что знание дома признано аварийным и не пригодным для проживания граждан, подлежащим расселению, однако, в нарушение действующего законодательства не организовали и не приняли мер к расселению граждан в жилые помещения маневренного фонда, не провели надлежащие противоаварийные мероприятия по укреплению кровли, - прокомментировал сайту "Вести-Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.



Ранее мы писали, что предварительной причиной обрушения крыши названо скопление снега и льда. В ЧП никто не пострадал. Подробности - здесь.









Ольга СУПОНЕВА



