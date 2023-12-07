В Орловской области началась подготовка к выборам президента
Для голосования на территории региона откроют 684 избирательных участка.
Фото: архив "Вести-Орел"
На Орловщине стартовала подготовка к выборам президента России. В регионе для голосования откроют 684 избирательных участка. Об этом в интервью "Вести-Орел" рассказала председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева.
Персонально оповещать граждан о предстоящих выборах поможет проект "Мобильный УИК". Орловцы получат всю необходимую информацию, в том числе о порядке работы УИК, об адресах, по которым расположены помещения для голосования и многом другом. По словам Лилии Пиняевой, реализация масштабного проекта начнется 17 февраля 2024 года.
Также она напомнила, что в состав участковых избирательных комиссий входят совершенно разных люди - работники образования, культуры, предприниматели, муниципальные и государственные служащие и даже студенты. Каждый десятый представитель УИК - молодежь.
- Как и в любой сфере, в деле организации голосования молодые люди проявляют себя очень активно. Они предлагают какие-то новые идеи и решения. Молодежь - это наша опора, - отметила председатель регионального избиркома.
Напомним, что Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Этим решением дан старт предвыборной кампании. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования.