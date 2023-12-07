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15:40, 7 декабря 2023 года Василий Иконников: "Политические партии уже ведут подготовку к выборам президента" Они пройдут 17 марта 2024-го года.





Сенатор от Орловской области Василий Иконников прокомментировал для сайта "Вести-Орел" решение Совета Федерации о назначении выборов президента страны на 17 марта 2024 года.

"Решение Советом Федерации принято, дан старт президентской избирательной кампании. Ее главной особенностью и отличием от предыдущих выборов, на мой взгляд, будет то, что она пройдет в условиях специальной военной операции, что накладывает огромную ответственность на политические партии. Они уже ведут подготовку к выборам, на следующей неделе пройдут съезды основных парламентских партий, они определят своих кандидатов. На Орловщине также начата предвыборная работа", – заявил Иконников.





Артем Ежаков



