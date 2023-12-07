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14:38, 7 декабря 2023 года

Сенатор Вадим Соколов: "Выборы президента пройдут открыто, гласно и легитимно"

Сенатор от Орловской области прокомментировал решение Совета Федерации о назначении выборов главы государства.



Сенатор от Орловской области Вадим Соколов прокомментировал для сайта "Вести-Орел" решение Совета Федерации о назначении выборов президента страны на 17 марта 2024 года.

Выборы – это высшая форма народовластия, где в ходе прямого волеизъявления граждане нашей страны фактически определяют направление ее развития. Выборы президента России в 2024 году и подготовка к ним будут проходить в уникальных для России условиях. Это беспрецендентное политическое, экономическое давление со стороны коллективного запада, попытки отменить нашу культуру, вмешаться в наш общественно-политический процесс, - сказал Вадим Соколов.

Сенатор убежден, что все государственные институты, гражданское общество России готовы ответить на эти вызовы и выборы пройдут открыто, гласно, легитимно, с полной ответственностью за будущее развитие нашей великой Родины как суверенного самобытного государства цивилизации.


Сергей Силаев
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