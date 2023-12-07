Орловцы будут выбирать президента 17 марта 2024 года

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10:21, 7 декабря 2023 года
Орловцы будут выбирать президента 17 марта 2024 годаНа эту дату назначены выборы главы государства.
Фото: Василий Иконников
В России назначили дату выборов президента страны. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года.
Верхняя палата парламента проголосовала единогласно, сообщил сенатор от Орловской области Василий Иконников. Президент Российской Федерации избирается гражданами страны сроком на шесть лет.
Сергей Силаев
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