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12:10, 7 декабря 2023 года

Сенатор от Орловской области Вадим Соколов прокомментировал старт президентской кампании

Выборы главы государства состоятся 17 марта 2024 года.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сенатор от Орловской области Вадим Соколов прокомментировал старт президентской кампании в России. По его словам, выборы президента - это уникальная возможность для каждого гражданина выразить свою политическую волю и повлиять на будущее страны. Он отметил, что голосовать станет проще.

- Будет продолжена работа по внедрению современных цифровых и технологических стандартов в электоральный процесс. Это "мобильный избиратель", QR-кодирование протоколов, применение искусственного интеллекта при проверке подписей, комплексов обработки избирательных бюллетеней, мобильные приложения и многое другое, - написал сенатор в своем телеграм-канале.

Вадим Соколов призвал жителей проявить свою гражданскую позицию и принять участие в формировании курса развития нашей страны на ближайшие годы. При таком судьбоносном выборе будет важен каждый голос!

- Мы хотим стабильного и последовательного развития нашего государства, безопасности, независимости, чтобы никакие антироссийские силы не могли влиять на наше будущее и будущее новых поколений россиян, - подчеркнул сенатор.


Сергей Мерцалов
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