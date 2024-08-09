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11:59, 9 августа 2024 года Как и чем в Орле помочь беженцам из Курской области Какие вещи необходимы эвакуировавшимся курянам, куда принести помощь и перевести деньги.



Фото: архив "Вестей"

В связи с чрезвычайной ситуацией в Курской области, жители приграничных районов региона были вынуждены покинуть свои дома. Часть курян прибыла в Орловскую область: по состоянию на утро 9 августа в нашем регионе расположились 343 человека, 118 из которых дети. Им нужна помощь, ведь многие люди покидали свои дома, взяв с собой только вещи первой необходимости. Редакция сайта "Вести-Орел" рассказывает, как в Орле помочь беженнцам из Курской области: публикуем списки необходимых вещей и адреса, по которым принимают гуманитарку.



Итак, в гостинице "Русь" в Орле круглосуточно работает пункт приема для временного размещения жителей Курской области. Адрес: улица Максима Горького, д. 37. Здесь курян встречают и помогают, а на ресепшне собирают предметы первой необходимости: бытовую химию - от дезодорантов до памперсов и шампуней; игрушки - много людей приехали с детьми; еду для перекусов - в гостинице кормят, но можно приносить конфеты, фрукты, каши, детские пюре, снеки.



Вынужденным переселенцам нужно стирать свои и детские вещи. Если вы живете рядом с центром и можете поделиться своей своей стиральной машиной, то можно позвонить по телефону 8 (906) 665-00-44 и назвать свой адрес. Его внесут в специальный список.



Большим семьям непросто жить в гостинице. Если вы являетесь владельцем квартиры и готовы сдать ее в аренду беженцам, то сообщите об этом по телефонам ниже.



Дополнительную информацию переселенцам и желающим помочь можно узнать по телефонам гостиницы "Русь" 8 (906) 665-00-44, 8 (4862) 47-55-50.



Кроме того, Орловский социальный кластер 9 и 10 августа принимает гуманитарную помощь для жителей Курской области. Адрес Орловского социального кластера: Орел, улица Лескова, дом 22. Он находится в здании департамента социальной защиты Орловской области, на первом этаже. Прежде всего, требуется бутилированная вода, одежда, обувь, нижнее белье, предметы личной гигиены. Сбор в кластере продлится:



• 9 августа: с 10.00 до 18.00;

• 10 августа: с 10.00 до 14.00.



Еще один пункт сбора гуманитарной помощи работает в центре патриотического воспитания "Патриот-57". Адрес: Орел, улица Привокзальная, дом 8.



Гуманитарную помощь можно принести в пункт на улице Октябрьской, 30 (здание теруправления по Советскому району) с 09:00 до 18:00. А также в субботу и воскресенье с 7:00 до 15:00 в палатки гумпомощи "Своих не бросаем":



• в субботу 9 августа — на улице Приборостроительной и Комсомольской площади;



• в воскресенье 10 августа — на улице Приборостроительной.



Отметим, что принимаются новые вещи, продукты питания должны быть свежие. Особенно необходимы: зубные пасты и щетки, полотенца, жидкое мыло, шампуни, сухие и влажные салфетки, туалетная бумага, вода (1,5 л), соки (1 л), пакеты (застегивающиеся), носки (мужские, женские, детские).



Для курян работают четыре горячие линии. Специалисты проконсультируют по вопросам образования, здравоохранения, социальной защиты и миграции:



• По вопросам образования (зачисление в детские сады и школы): 8 (930) 868-74-88;

• По вопросам здравоохранения (госпитализация, обеспечение лекарствами): 8 (999) 604-08-09;

• По вопросам социальной защиты: 8 (800) 100-00-01;

• По вопросам миграции (регистрация по месту пребывания): 8 (4862) 40-04-53.



Желающие помочь материально могут перевести средства на счет благотворительного фонда "Благо дари". Реквизиты указаны на странице администрации города Орла.





Сергей Силаев



