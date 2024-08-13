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20:21, 12 августа 2024 года В Орловской области создан телеграм-канал для координации помощи вынужденным переселенцам Он называется "Орловский тыл".





В Орловской области создан телеграм-канал для координации помощи вынужденным переселенцам. Он называется "Орловский тыл".



Канал создан по поручению губернатора Андрея Клычкова. В нем будут публиковаться данные о нуждах центров временного размещения в вещах и продуктах, справочные телефоны и горячие линии, информация о медицинской и социальной поддержке, новости и важные объявления. Также через канал можно будет оказать адресную помощь эвакуированным курянам.



Публикации в канале начнутся уже с 13 августа.





Артем Ежаков



