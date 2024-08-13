В Орловской области создан телеграм-канал для координации помощи вынужденным переселенцам
Он называется "Орловский тыл".
В Орловской области создан телеграм-канал для координации помощи вынужденным переселенцам. Он называется "Орловский тыл".
Канал создан по поручению губернатора Андрея Клычкова. В нем будут публиковаться данные о нуждах центров временного размещения в вещах и продуктах, справочные телефоны и горячие линии, информация о медицинской и социальной поддержке, новости и важные объявления. Также через канал можно будет оказать адресную помощь эвакуированным курянам.