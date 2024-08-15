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11:53, 15 августа 2024 года В Орловской области курянам предоставят бесплатно юридическую и правовую помощь Обратиться за ней могут эвакуировавшиеся жители приграничья.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области жители приграничных районов Курской области могут бесплатно получить правовую и юридическую помощь. Телефон горячей линии для покинувших свои дома курян работает с понедельника по пятницу.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обратиться за помощью к юристам можно по номеру горячей линии 8(4862)25-20-21. Время работы - будни с 9.00 до 16.45, с 13.00 до 13.45 перерыв. Обратившихся проконсультируют специалисты регуправления Минюста.



Другие доступные организации по оказанию юридической помощи:



- Адвокатская палата Орловской области: тел. 8(4862)73-71-01;

- Орловская областная нотариальная палата: тел. 8(4862)59-05-03, 8(4862)59-03-14;

- Управление записи актов гражданского состояния Орловской области: тел. 8(4862)59-89-29, 8(4862)59-89-30;

- Негосударственный центр бесплатной юридической помощи: тел. 8(4862)78-10-09.



Организации, где курянам окажут бесплатно правовую помощь:



- ОРО ОО "Ассоциация юристов России": тел. 8-800-444-42-84;

- Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области: тел. 8(4862)43-32-32;

- Прокуратура Орловской области: тел. 8(4862)43-63-89, 8(903)637-14-95;

- Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: тел. 8(4862)76-16-50;

- Уполномоченный по правам человека в Орловской области: тел. 8(4862)43-19-60, 8(4862)43-15-23, 8(4862)43-29-82;

- Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области: тел. 8(4862)43-08-93, 8(4862)43-08-59.













Ольга СУПОНЕВА



