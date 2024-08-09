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10:31, 9 августа 2024 года Андрей Клычков пообщался с прибывшими в регион курянами Ночью 9 августа на Орловщину приехали несколько десятков человек.



Видео: МЧС России по Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ночью 9 августа пообщался с жителями Курской области, прибывшими в регион. Глава региона попросил оставить их свои телефоны, пожелания по лекарствам, другим потребностям.

– С утра организован завтрак, и когда вы отдохнете, будем разбираться со всем остальным, чтобы вы сегодня не тратили время и силы, – обратился к курянам глава региона. Напомним, всего в регион приехали почти 350 человек из Курской области. Их сопроводили до ПВР, на вокзале работали местные власти, сотрудники МЧС, дружинники "Бригады Катукова".





Сергей Силаев



