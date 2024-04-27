суббота 27.04.2024 21:13:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

19:33, 27 апреля 2024 года

Главу Дмитровского района отправили под домашний арест

Такое решение принял суд.

Фото: Анна Вайсергисер

27 апреля в Заводском районном суде Орла избрали меру пресечения главе Дмитровского района Орловской области Сергею Козину. Его отправили под домашний арест до 26 июня 2024 года, сообщил корреспондент "Вести-Орел" Анна Вайсергисер из зала заседания.

Напомним, его задержали и доставили в наручниках в следственный комитет. Глава района стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Напомним, 10 апреля были задержаны гендиректоры двух подрядных фирм. Их заподозрили в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено благодаря совместной работе сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона, СУ СК России и ФСБ.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Главу Дмитровского района в наручниках доставили в Следственный комитет

В Орловской области задержали главу Дмитровского района

В Орловской области двух гендиректоров подрядных фирм заподозрили в мошенничестве




Анна Вайсергисер
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.