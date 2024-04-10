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16:47, 10 апреля 2024 года В Орловской области двух гендиректоров подрядных фирм заподозрили в мошенничестве В центре внимания следователей оказался объект в Дмитровске.





Видео: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области двух гендиректоров подрядных фирм заподозрили в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено благодаря совместной работе сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона, СУ СК России и ФСБ.



Предварительно установлено, что для работ на одном из объектов в Дмитровске в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" заключили контракт с обществом с ограниченной ответственностью. С апреля по август 2023 года глава фирмы-подрядчика и привлеченный субподрядчик похитили свыше 1,9 миллиона рублей. По завышенной стоимости были поставлены детское игровое оборудование и спортивные комплексы с худшими характеристиками, чем было прописано в контракте, сообщили в областных УМВД и СУ СК.





