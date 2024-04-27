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13:46, 27 апреля 2024 года Главу Дмитровского района в наручниках доставили в Следственный комитет Чиновник стал фигурантом уголовного дела.







Главу Дмитровского района доставили в Следственный комитет России по Орловской области. Чиновник был привезен в наручниках. Кадры опубликованы пресс-службой ведомства. Следователи сообщили подозреваемому, что он стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Напомним, что весной и летом 2023 года во время работ по благоустройству одного из объектов в Дмитровском районе были похищены более 1,9 миллиона рублей. Подозреваемым стал глава района. Его планируют заключить под стражу. Ходатайство об избрании этой меры направлено в суд.



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