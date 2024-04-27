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10:12, 27 апреля 2024 года В Орловской области задержали главу Дмитровского района Уголовное дело связано с превышением должностных полномочий.



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Задержан глава Дмитровского района. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, уголовное дело связано с превышением должностных полномочий.



- Предварительно установлено, что в апреле 2023 года администрация Дмитровского района заключила муниципальный контракт с одним из обществ с ограниченной ответственностью на выполнение работ для муниципальных нужд на одном из объектов в городе Дмитровске. С апреля по август 2023 года руководитель подрядной организации, а также привлеченный к работам субподрядчик, в ходе выполнения работ похитили денежные средства местной администрации и поставили по завышенной стоимости детское игровое оборудование и спортивные комплексы, имеющие худшие качественные характеристики, чем предусмотренные в муниципальном контракте, - сообщили в ведомстве.



Следствие полагает, что таким образом были похищены более 1,9 миллиона рублей. Подозреваемого планируют заключить под стражу. Ходатайство об избрании такой меры уже направлено в суд.



Напомним, 10 апреля были задержаны гендиректоры двух подрядных фирм. Их заподозрили в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено благодаря совместной работе сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона, СУ СК России и ФСБ.





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