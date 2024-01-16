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12:15, 16 января 2024 года

Михаил Вдовин рассказал о ситуации с отоплением в 908 и 909 кварталах Орла

Над устранением коммунальной аварии специалисты работали всю ночь.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжают устранять последствия аварии на теплоносителе в 908-м и 909-м кварталах, которая случилась 15 января. К 11 часам дня 16 января основные работы были завершены. Общую координацию осуществлял первый заместитель губернатора Владимир Ивановский.

Как сообщил в соцсетях первый вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин, подача теплоносителя в детские сады и школы, а также в большинство домов уже началась. Однако в многоэтажках по улицам Машкарина, 20, Саханская, 3 и Чечневой, 1 продолжаются работы. Слесари ЖЭУ делают поквартирный обход. Ситуация находится под контролем специальных служб.

Напомним, что порывы в системе отопления в 908-и и 909-м кварталах Орла произошли из-за повышения давления. Во многих домах разорвало радиаторы. Также течь была обнаружена при запуске второго котла.

- Котел в ближайшее время будет запущен, что позволит повысить температуру в домах. В течение дня будут осуществляться регулировочные работы в домах, - отметил Михаил Вдовин.

Тем, у кого произошел порыв в квартире, необходимо обратиться в управляющую компанию для составления акта о заливе. Справки о ситуации по домам, подъездам и квартирам также можно получить в управляющих компаниях или в единой дежурно-диспетчерской службе Орла по телефону: 43-22-12.

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Сергей Мерцалов
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