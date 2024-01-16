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19:42, 15 января 2024 года

Подачу тепла в 908-м и 909-м кварталах Орла поручено завершить 15 января

О ликвидации коммунальной аварии рассказал губернатор Андрей Клычков.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал оперативную информацию о ходе ликвидации коммунальной аварии в 908-м и 909-м кварталах Орла. Она случилась 15 января из-за скачка электроэнергии вследствие повреждения высоковольтного кабеля.

Отключились две котельные, снабжающие теплом 47 многоквартирных домов, два детских сада и школу. Из-за гидроудара случился прорыв системы по адресам: ул. Кромская 9, 11, 8, ул. Планерная 59, 61, 41, 43, 53, 57, 65, 69, 67, ул. Машкарина 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, ул. Саханская, 3, ул. Чечневой, 1.
"В 908-м квартале в 17:30 запущены отопительные котлы, тепло поступает в квартиры. В 909-м квартале в настоящее время теплоноситель подан в батареи, проводится повторный осмотр квартир на предмет утечек, после чего в ближайшее время будут разожжены котлы", – рассказал губернатор.
Подачу тепла в 908-м и 909-м кварталах Орла поручено завершить сегодня, а после заниматся ликвидацией мелких проблем.


Артем Ежаков
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