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16:08, 15 января 2024 года В Орле котельная 909-го квартала временно прекратила работу Причиной стало повреждение высоковольтного кабеля.



Фото: архив

15 января 2024 года в 10.10 в Орле зафиксировали повреждение высоковольтного кабеля. В результате произошло отключение двух котельных 908 и 909 кварталов на территории областной столицы, которые обеспечивают теплом 41 многоквартирный дом, два детский сада и одну школу.



Как сообщает департамент ЖКХ региона, электроснабжение восстановлено. Специалисты не допустили выход из строя оборудования и тепломагистралей.



– Позднее поступили сигналы от управляющих компаний и образовательного учреждения о том, что системы отопления давления теплоносителя не выдержали и произошли порывы у потребителей (гидроудар). Вследствие чего произошли множественные повреждения в системе отопления в жилых домах, - рассказали в департаменте.



Произошли разрывы радиаторов, систем розлива в квартирах по следующим адресам: улица Кромская 9, 11, 8, улица Планерная 59, 61, 41, 43, 53, 57, 65, 69, 67, улица Машкарина 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, улица Саханская, 3, улица Чечневой, 1.



В настоящее время проводятся ремонтные работы по устранение порывов. Котельная 908 квартала работает со снижением параметров. Котельная 909 квартала не работает. Вопрос теплоснабжения потребителей департамент держит на контроле.



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Сергей Силаев



