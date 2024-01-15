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15:33, 15 января 2024 года В котельной 909-го квартала Орла произошел гидроудар Он вызвал повреждения отопительной системы ряда домов и лицея №40.





Мэр Орла Юрий Парахин сообщил об аварии в котельной 909-го квартала, повлекшей повреждения в системе отопления многоквартирных домов по улицам Кромской, Планерной, Машкарина, Саханской, Чечневой. Также прорвало трубу в одном из классов лицея №40. Гидроудар случился из-за скачка электроэнергии.



Как отметил градоначальник, класс в учебном учреждении убран, идет просушка. Поврежденную трубу заменят до вечера. Никто не пострадал.

"Ученики второй смены временно переведены на дистанционное обучение. 16 января по плану — апробация итогового собеседования в девятых классах, поэтому изначально в школе не был запланирован учебный день", — заявил Парахин. Коммунальщики и управляющие компании продолжают необходимые оперативные мероприятия.





Артем Ежаков



