понедельник 15.01.2024 16:22:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:33, 15 января 2024 года

В котельной 909-го квартала Орла произошел гидроудар

Он вызвал повреждения отопительной системы ряда домов и лицея №40.


Мэр Орла Юрий Парахин сообщил об аварии в котельной 909-го квартала, повлекшей повреждения в системе отопления многоквартирных домов по улицам Кромской, Планерной, Машкарина, Саханской, Чечневой. Также прорвало трубу в одном из классов лицея №40. Гидроудар случился из-за скачка электроэнергии.

Как отметил градоначальник, класс в учебном учреждении убран, идет просушка. Поврежденную трубу заменят до вечера. Никто не пострадал.
"Ученики второй смены временно переведены на дистанционное обучение. 16 января по плану — апробация итогового собеседования в девятых классах, поэтому изначально в школе не был запланирован учебный день", — заявил Парахин.
Коммунальщики и управляющие компании продолжают необходимые оперативные мероприятия.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.