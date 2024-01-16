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20:37, 15 января 2024 года

В Орле возместят ущерб за пострадавшие от гидроудара квартиры в 908-м и 909-м кварталах

Ликвидация коммунальной аварии продолжается.


В Орле возместят ущерб за пострадавшие от гидроудара квартиры в 908-м и 909-м кварталах. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"У кого затопило квартиры, поставлена задача составить акты, и, соответственно, возмещать", – заявил глава региона.
Как рассказал губернатор, на месте происшествия сейчас находится оперативная группа из представителей региональной и городской администраций. Она будет следить и контролировать работы до полной подачи тепла во все объекты. Она ожидается уже 15 января.

По всем вопросам, касающимся аварии, можно обращаться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Орла по телефону: 8 (4862) 43-22-12.




Артем Ежаков
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