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8:40, 10 января 2024 года

Следком России расследует факт атаки беспилотников на Орел

9 января от БПЛА пострадали три человека.

Фото: архив "Вестей"

Следственный комитет России проведет расследование украинской атаки на Орловскую область. Речь идет о падении сразу нескольких беспилотников в городе Орле, случившихся 9 января 2024.

- Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, - сообщили в СКР.

Как уже сообщал сайт "Вести-Орел", три БПЛА упали в разных точках города, их целью были объекты ТЭК. На место сразу выехали оперативные службы. Возгорание локализовали. Из-за атаки вражеских беспилотников пострадали трое орловцев. Двое отказались от госпитализации, у одного в больнице диагностировали сотрясение мозга. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, угрозы жизни пострадавших нет. 

В мэрии сообщили, что создана комиссия по ЧС. Специалисты, которые в нее вошли, будут на постоянной связи с местными жителями и проконтролируют восстановление повреждений. Так, у одной из многоэтажек от падения БПЛА выбило несколько стекол.

Кроме того, следователи установят обстоятельства атаки на Курскую область, в результате которой в Суджанском районе погибла женщина. 









Ольга СУПОНЕВА
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